Cuba nega visto para blogueira vir ao Brasil, diz dissidente

Yoani, de 36 anos, é autora do blog "Geração Y" e uma das vozes mais críticas dentro da blogosfera em Cuba. Ela questiona regularmente o que descreve como "falta de liberdades" na ilha comunista.

"Não há surpresas. Voltaram a negar a permissão de saída. É a ocasião número 19 em que violam o direito de entrar e sair do meu p...", Yoani escreveu em sua conta @yoanisanchez no Twitter.

Ela recebeu um visto de 30 dias para viajar ao Brasil a fim de assistir à estreia de um documentário na Bahia. A diplomacia brasileira lhe concedeu o visto poucos dias antes da visita oficial de Dilma à ilha nesta semana, o que foi visto como uma posição delicada para o governo cubano.

A blogueira enviou uma carta a Dilma para que ela intercedesse em seu favor perante as autoridades da ilha, mas a presidente se distanciou do assunto, apesar da pressão que recebeu.

"O Brasil deu seu visto para a blogueira. Agora os demais passos não são da competência do governo brasileiro", disse Dilma em Havana, ao ser consultada por jornalistas sobre o caso. A presidente é uma ex-militante de esquerda que sofreu torturas e foi presa na década de 1970.

Para saírem do país como turistas, os cubanos devem pedir uma permissão conhecida como "cartão branco", que faz parte das regras migratórias vigentes. As autoridades cubanas não costumam informar as causas das negativas de viagem.

Muitos cubanos esperam uma tão solicitada reforma migratória. O governo prometeu que implementará de forma "gradual" a medida, que deverá flexibilizar os trâmites de entrada e saída.

O governo cubano considera Yoani e os demais dissidentes como mercenários a serviço dos Estados Unidos. Insiste que ela não pode viajar ao exterior, onde tem muitos seguidores.

