Cuba rejeita formalmente oferta para regressar à OEA

Associated Press

Cuba rejeitou formalmente a oferta de reingressar na Organização dos Estados Americanos (OEA) nesta segunda-feira, 8, ecoando a percepção de Fidel Castro de que seu país não é de nenhuma utilidade para a entidade.

Na semana passada, a OEA votou pelo fim da suspensão da filiação de Cuba, imposta em 1962, depois que o país declarou o caráter socialista da revolução de 1959.

Em declaração publicada nesta segunda no Granma, jornal oficial do Partido Comunista cubano, o governo diz que o país está satisfeito "com esta expressão de soberania e comunidade", mas repete que "Cuba não retornará à OEA".

A mensagem observa que a OEA apoiou ao longo das últimas décadas a hostilidade dos Estados Unidos com relação a Cuba e afirma que o país prefere manter sua independência.

O fim da suspensão da filiação cubana contou com o apoio de Washington.