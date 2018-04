Cuba sinaliza admitir empréstimos a agricultores

Um pequeno volume de créditos espanhóis para cubanos deve começar a ser liberado em 2011, e há esperanças de que esse fluxo cresça conforme Cuba modernizar sua economia socialista.

As primeiras verbas serão concedidas pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid), que no ano que vem irá doar 490 mil euros (680 mil dólares) para a agricultura, atividade prioritária para Cuba, país importador de alimentos.

"Estamos tentando ajudar a criar um instrumento financeiro atualmente não existente em Cuba para fornecer ao setor agrícola créditos em moeda forte", disse Juan Diego Ruiz, coordenador da Aecid em Cuba.

As autoridades cubanas sempre viram o microcrédito com preocupação, por entender que ele deturpa os valores socialistas, especialmente se vier do exterior.

Mas diplomatas ocidentais dizem que o regime agora parece estar disposto a aceitar esses empréstimos, mesmo que não aceite falar abertamente sobre programas de microcrédito.

Ruiz disse que os empréstimos permitirão que os agricultores -- arrendatários de terras estatais -- comprem insumos importados, como equipamentos de irrigação e sementes.

O regime do presidente Raúl Castro já anunciou várias reformas destinadas a aumentar a produtividade agrícola, e no mês passado decidiu demitir em seis meses 500 mil funcionários públicos, paralelamente a estímulos para pequenas iniciativas privadas.

Ruiz disse que os empréstimos "podem acabar se tornando um instrumento ligado ao atual processo de ajustes econômicos."

A Espanha já ofereceu 4 milhões de euros (5,5 milhões de dólares) para financiar futuros programas de microcrédito em Cuba, e a União Europeia também discute a concessão de 2 milhões de euros (2,8 milhões de dólares).

O chanceler brasileiro, Celso Amorim, recentemente ofereceu a Raúl Castro ajuda técnica brasileira no desenvolvimento de pequenas e médias empresas.