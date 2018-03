Cuba sinaliza reaproximação com a ex-aliada Rússia O presidente cubano, Raúl Castro, recebeu na quinta-feira o vice-premiê russo Igor Sechin, que visita a ilha para "reativar" os laços entre os ex-aliados da Guerra Fria. A comitiva do dirigente russo, que também inclui alguns empresários, passará três dias em Cuba. "As duas partes sublinharam o mútuo interesse de continuar aperfeiçoando e ampliando o processo de reativação dos vínculos econômicos, comerciais e financeiros", disse a agência estatal cubana de notícias, a Prensa Latina. Na semana passada, a imprensa russa difundiu rumores de que a Rússia poderia abastecer bombardeiros estratégicos em solo cubano, algo que Moscou negou. "A amizade é o nosso maior capital, não o dinheiro", disse o vice-presidente cubano, Carlos Lage, após reunião com Sechin na quarta-feira. Mas, segundo a imprensa oficial, o vice-premiê russo viajou em busca de oportunidade de negócios e projetos de cooperação. Cuba recebia uma expressiva ajuda do Kremlin até o colapso da União Soviética, em 1991, o que mergulhou o país numa profunda crise, ainda não totalmente superada. A reaproximação começou em 2006, quando a Rússia ofereceu a Cuba um crédito de 355 milhões de dólares para a compra de automóveis e caminhões, além de financiar projetos de energia e infra-estrutura. Na época, a Rússia também perdoou uma dívida de 26 bilhões de dólares que remontava à época soviética, aceitando a reestruturação de 162 milhões, como definido em 1991. Havana por sua vez se comprometeu a comprar 100 milhões de dólares por ano em aviões -- desde então já chegaram seis novos jatos para a frota comercial cubana. (Reportagem de Esteban Israel)