Cuba tem dificuldade para manter serviços de saúde e educação

Entre os principais objetivos das reformas estruturais sugeridas no discurso do novo presidente de Cuba, Raúl Castro, estão a manutenção e o custeio das meninas dos olhos do regime cubano: os serviços públicos e gratuitos de educação e saúde. Veja também: Lula quer ajuda para que Cuba 'não volte a ser um cassino' EUA criticam continuidade da 'ditadura Castro' Raúl Castro afasta esperança de renovação em Cuba, diz 'NYT' Leia a cobertura completa sobre a sucessão de Fidel Após 49 anos, Fidel Castro renuncia à Presidência Raúl Castro torna-se guardião da revolução A crise econômica dos anos 90 que se seguiu ao colapso da União Soviética, que o regime de Fidel Castro chamou de "período especial", pôs em risco os dois sistemas - até então, considerados modelo pelo restante do mundo. Os programas sobreviveram, mas a demanda pelos serviços aumentou numa proporção maior do que a capacidade financeira do Estado de ampliá-los e modernizá-lo. Boa parte das instalações e equipamentos hospitalares e escolares está deteriorada e a busca por melhores salários no exterior levou à fuga de cérebros, principalmente no caso dos médicos. No fim dos anos 90, como forma de aliviar o problema dos baixos salários pagos aos médicos, o regime intensificou os programas de cooperação de saúde com outros países, dando aos profissionais a oportunidade de ganhar em moedas mais fortes. Milhares foram para nações africanas ou para outras partes da América Latina, incluindo o Brasil. Só na Venezuela, do presidente Hugo Chávez, eles são mais de 12 mil. Veja esta reportagem na íntegra na edição de quarta-feira, 27, de 'O Estado de S. Paulo'.