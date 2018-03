Cubanos aguardam ansiosos discurso do presidente Raul Castro

Presidente cubano Raul Castro irá marcar o 55º aniversário do início da revolução cubana neste sábado, 26, com um discurso para uma nação que espera ouvir o quão rápido e profunda serão as reformas em andamento no País. Veja também: Ilha de Cuba, para onde vai? Desde que assumiu no lugar do seu irmão mais velho Fidel Castro, Raul Castro, de 77 anos, tem promovido algumas reformas que aumentaram a expectativa de melhoria em um dos últimos países comunistas do mundo. Cubanos, ansiosos por mais, têm especulado que Raul deva anunciar alguma reforma no processo de imigração, que torne mais fácil viajar. Além ainda, de mudanças que permita uma maior facilidade na compra e venda de carros e casas. As especulações começaram em virtude das promessas feitas por Raul Castro no começo deste ano de remover "proibições excessivas" na vida dos cubanos. O discurso do presidente cubano está marcado para às 20 horas, no horário de Brasília, na cidade de Santiago.