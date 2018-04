Cubanos digerem saída de Fidel do poder com tranquilidade Os cubanos receberam com tranquilidade, na terça-feira, a notícia sobre o afastamento definitivo de Fidel Castro e preparavam-se para aprender a viver sem o comandante que os governou ininterruptamente por quase meio século. Apesar de previsível após um ano e meio de afastamento do poder devido a uma doença, o anúncio sobre Fidel ter rechaçado neste fim de semana a possibilidade de reeleger-se surpreendeu muitos dos moradores de Cuba, onde 70 por cento da população nunca conheceu outro líder. "Ai, meu Deus do céu! O comandante nos deu tudo o que temos. Não esperava isso", afirmou, chorando, María Eva Ramírez, uma dona-de-casa de 60 anos de idade. Fidel, 81, tinha transferido o poder temporariamente, no dia 31 de julho de 2006, para Raúl, irmão dele, depois de um problema intestinal que o deixou à beira da morte. Os cubanos não voltaram a vê-lo em público. Em fotos e vídeos oficiais divulgados desde então, Fidel não apareceu mais vestindo seu uniforme verde-oliva, uma marca característica dele a partir do momento em que assumiu o poder em Cuba, com a vitória de sua revolução, em 1959. "Nós, os cubanos, esperávamos voltar a vê-lo, ainda que fosse por apenas um momento, a ver nosso Comandante-em-Chefe na tribuna, e não para nos dizer adeus, mas para nos dizer até logo", acrescentou Ramírez, que levava dois netos para a escola. "SOLDADO DAS IDÉIAS" Em sua mensagem de renúncia, publicada na terça-feira na primeira página do Granma, o jornal oficial do Partido Comunista, Fidel esclareceu que, apesar de não estar em "condições físicas" de continuar no cargo de presidente, ainda se encontra no "domínio pleno" de suas faculdades mentais. "Não me despeço dos senhores. Desejo apenas combater como um soldado das idéias", afirmou. Havana amanheceu tranquila. As pessoas faziam fila nos pontos de ônibus para ir ao trabalho e à escola, como qualquer outro dia normal. Muitos nem sequer tinham ouvido falar da mensagem de Fidel, divulgada pelas rádios e pelos canais de TV estatais. Os menos surpresos pareciam ser os mais jovens. "É preciso aceitar que tudo tem um fim, que ninguém é eterno. É preciso abrir espaço para as outras gerações. Mas não houve nada de anormal, tudo continua como antes", afirmou Alexander Pérez, um trabalhador autônomo de 37 anos de idade. Fidel prometeu continuar publicando seus ensaios na imprensa oficial, como fez ao longo do último ano. Abigail Pupo, um taxista de 73 anos de idade, afirmou que pretende seguir lendo as "reflexões" do comandante. "Ele (Fidel) está renunciando porque sabe que deve dar espaço para seu irmão (Raúl)", afirmou ao volante de seu automóvel russo da marca Lada. "Ainda que ele (Fidel) não ocupe mais o cargo (de chefe de Estado), continuará contribuindo com seus conhecimentos e com sua experiência", acrescentou. Raúl Castro, um general de 76 anos de idade que substitui interinamente o irmão no comando do país há quase um ano e meio, pode ser empossado em caráter definitivo na Presidência cubana pelo Parlamento, no domingo.