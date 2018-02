Cúpulas militares de Equador e Colômbia se reunirão no Panamá O Equador anunciou na terça-feira que a reunião entre as cúpulas militares desse país e da Colômbia acontecerá no Panamá, por questões logísticas. O encontro de quarta-feira, destinado a reativar programas de segurança e controle fronteiriço, apear da atual crise diplomática, estava anteriormente marcado para a Costa Rica. "A mudança de sede foi decidida em consultas com a OEA (Organização dos Estados Americanos) e Colômbia, por razões de ordem logística", disse a chancelaria equatoriana em nota. As autoridades equatorianas dizem que essa reaproximação militar restabelecerá a "cartilha de segurança" que foi suspensa por causa da incursão militar colombiana do começo de março em território equatoriano, num ataque a um acampamento da guerrilha Farc que provocou mais de 20 mortes. O Equador viu nesse incidente uma violação da sua soberania, resultando no rompimento de relações diplomáticas e em uma grave crise política na região. Desde então, foram registrados vários incidentes na fronteira comum de cerca de 600 quilômetros. "Evidentemente houve violações da fronteira, e em cada ocasião fizemos o que cabia", disse a chanceler equatoriana, María Isabel Salvador, à imprensa local. Em meio aos preparativos para a reaproximação, o Exército equatoriano informou ter achado material bélico e dois computadores em um povoado da província de Esmeraldas, próximo à fronteira. Os militares não especificaram se o material pertencia a algum grupo ilegal. A "cartilha de segurança" a ser retomada no Panamá estabelece os procedimentos a serem seguidos pelos militares equatorianos e colombianos em caso de incidentes na fronteira. A OEA atualmente realiza uma missão para promover a retomada das relações formais entre os dois países. A entidade já apontou que houve de fato violação da soberania equatoriana no incidente de março. (Por Alexandra Valencia)