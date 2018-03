Depois do Brasil, Cuba autoriza cirurgias de troca de sexo

As autoridades cubanas permitirão, a partir desta sexta-feira, 6, a realização de cirurgias para troca de sexo, segundo informações divulgadas pelo Centro Nacional de Educação Sexual (Cenesex) de Cuba, dirigido por Mariela Castro, filha do presidente Raúl Castro. Veja também: Raúl Castro completa 77 anos em meio a esperança em Cuba A medida aparece poucos dias depois de a iniciativa brasileira ser tornada pública. Na segunda quinzena de maio, o SUS (Sistema Único de Saúde) anunciou que cobrirá cirurgias de mudança do sexo masculino para o feminino, chamadas de transgenitalização, até o final do ano. Dentro da mesma resolução, o governo cubano também aprovou a criação de uma comissão nacional de atenção integral a pessoas transexuais, que avaliará cada caso para então expedir as autorizações de intervenção médica.