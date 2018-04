Deputada venezuelana agride apresentador ao vivo

A deputada pró-chavista Iris Varela estapeou o apresentador de um programa de televisão venezuelano, acusando-o de difamação por conta de um livro que narra, em um capítulo, a morte de seu filho, ocorrida há alguns anos. Veja também: Transmissão no YouTube A agressão da congressista foi transmitida em rede nacional a pedido do jornalista Gustavo Azocar, autor de "História negra dos próceres vermelhos". Varela invadiu o estúdio na manhã de terça-feira, 20, gritando: "Exijo o direito de resposta contra este homem que me ofendeu o tempo todo neste programa". Azocar recentemente escreveu um livro em que conta sobre a morte do filho da deputada, na década de 1990, e como o incidente foi determinante em sua vida. A deputada afirmou que o insulto não possui relação com a sua vida política. "Ele me ofendeu e intrometeu-se no que tenho de mais sagrado, meu filho. Por isso estou aqui", disse Varela, segurando o microfone depois de agredir o apresentador diante das câmeras. Azocar é um crítico declarado do presidente venezuelano, Hugo Chávez, e Varela é uma de suas principais aliadas na Assembléia Nacional. O escândalo transmitido chamou a atenção de toda a Venezuela e pode gerar um debate nacional sobre a liberdade de imprensa e discursos livres no país. Segundo a agência Lusa, Gustavo Azocar afirmou as informações contidas no livro são comprovadas e a deputada foi convidada em várias ocasiões pelo apresentador e pela direção do canal a exercer o direito de resposta, o que nunca se concretizou.