Deputado colombiano morre de ataque cardíaco durante debate Um membro do Congresso colombiano teve uma parada cardíaca enquanto debatia uma lei de transportes e morreu horas depois em um hospital, após ter sido levado em um carro privado, porque não havia ambulâncias disponíveis. José Fernando Castro, de 60 anos, membro da coalizão conservadora do presidente Álvaro Uribe, desabou no meio do debate em uma sala do comitê que discute o assunto. Castro passou 20 minutos no chão da sala antes de aqueles que tentavam ajudá-lo decidirem removê-lo sem ajuda de ambulância, que foi chamada mas não chegou. A condição de Castro piorou enquanto ele estava no carro a caminho do hospital, disse o deputado Roy Barreras, um médico que tentou ressuscitá-lo. "É incrível que não existam primeiros socorros disponíveis no Congresso", disse outro parlamentar que pediu para não ser identificado. (Reportagem de Hugh Bronstein)