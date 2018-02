Deputado cubano propõe tornar mais rígida lei contra dissidentes Um importante deputado cubano propôs tornar mais rígida a lei que já castiga com duras penas de prisão os dissidentes acusados de conspirarem junto com os Estados Unidos para derrubar o sistema de governo socialista da ilha, afirmou na terça-feira o jornal oficial do país, Granma. Na semana passada, o governo de Cuba acusou vários membros da oposição de receberem dinheiro enviado de Miami por um exilado apontado pelas autoridades cubanos como sendo um terrorista. Lárazo Barredo, diretor do Granma e também deputado, propôs na segunda-feira à Comissão de Relações Internacionais do Parlamento a revisão da lei. "Em vista da atual conjuntura do país, (Barredo sugeriu) que seja dado destaque à sugestão de que a Procuradoria Geral analise a possibilidade de punir os indivíduos que recebem dinheiro de uma potência estrangeira para subverter a ordem interna", afirmou o jornal. A proposta será levada do plenário do Parlamento cubano, que realizará em julho a primeira de suas duas sessões anuais. A Lei de Proteção da Independência Nacional, de 1999, prevê penas de três a oito anos de prisão para quem "receber, distribuir ou participar da distribuição de recursos financeiros, recursos materiais ou recursos de outra espécie procedentes do governo dos EUA". Cuba acusa a opositora Martha Beatriz Roque e o grupo Damas de Branco, que reúne mulheres de presos políticos, de receberem dinheiro de Santiago Alvarez, um empresário de origem cubana preso nos EUA por ter um arsenal de guerra ilegal. O governo cubano argumenta que o dinheiro chegava à ilha caribenha pelas mãos do chefe da missão diplomática norte-americana em Havana, Michael Parmly. Membros da Seção de Interesses dos EUA em Cuba não confirmaram nem desmentiram a afirmação. Barredo, diretor do Granma, propôs ainda que o Parlamento solicite a extradição de Alvarez e de outras pessoas presentes nos EUA ou em outros países e que teriam contas a pagar com a Justiça cubana. (Reportagem de Esteban Israel)