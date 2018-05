Deputados bolivianos brigam no plenário por ação contra juízes Deputados bolivianos trocaram socos, chutes e empurrões na quarta-feira no plenário do Congresso, durante um áspero debate sobre um julgamento por prevaricação proposto pelo presidente Evo Morales contra membros do Tribunal Constitucional. Esse incidente e distúrbios simultâneos em Sucre (sul), sede da Assembléia Constituinte, puseram de novo em evidência a alta tensão política na Bolívia, onde a "revolução democrática e cultural" do presidente esbarra na férrea oposição de direita. A briga na Câmara ocorreu na hora do almoço, quando deputados da oposição tentaram ocupar a tribuna exigindo a consideração de uma resolução que adiaria o julgamento, segundo imagens transmitidas ao vivo pelas TVs. O governista Edmundo Novillo, presidente da Câmara, que havia interrompido a sessão minutos antes do tumulto, disse que a votação sobre a procedência ou não do processo deveria acontecer ainda na quarta-feira. "É lamentável que alguns tenham chegado à violência, mas a sessão deve chegar à votação", disse Novillo a jornalistas, depois da briga de quase dez minutos, da qual pelo menos três deputados saíram sangrando. A deputada Lourdes Millares, líder do partido Podemos (direita, o principal da oposição), disse que sua bancada estava disposta a "fazer tudo o que for possível" para impedir o julgamento dos juízes. O Movimento ao Socialismo (governista) tem votos suficientes na Câmara para aprovar a abertura do processo. Mas o julgamento seria feito pelo Senado, onde a oposição, majoritária, já avisou que não condenará os magistrados. A aprovação do processo na Câmara leva ao afastamento automático dos juízes do Tribunal Constitucional até o fim do processo no Senado. Morales propôs o julgamento em maio, depois que o Tribunal Constitucional destituiu quatro ministros da Corte Suprema que o presidente havia designado em caráter interino. O presidente considerou que esta destituição era ilegal e se destinava principalmente a frear um julgamento de responsabilidades contra o ex-presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocídio e delitos econômicos e atualmente exilado nos Estados Unidos. O Podemos acusa Morales de tentar controlar o Judiciário com fins "antidemocráticos e ditatoriais".