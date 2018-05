Descobertos 1,2 mil corpos em vala comum no Chile

O Chile divulgou nesta semana imagens de 1.200 corpos descobertos no Instituto Médico Legal de Iquique, que podem ser da Matança da Escola Santa Maria. O episódio é considerado um dos protestos mais trágicos vividos pelos trabalhadores chilenos. No dia 21 de dezembro de 1907, foram assassinados a mando do governo de Pedro Montt mais de 3.00 trabalhadores do salitre- a maioria peruanos e bolivianos. Eles estavam em greve por melhores salários e para que se mudasse o sistema de pagamento de vales para dinheiro.