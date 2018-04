Deslizamento de terra deixa 76 feridos em hotel argentino

Pelo menos 76 pessoas ficaram feridas no norte da Argentina após um deslizamento de terra que cobriu parte de um hotel, confirmaram nesta quarta, 13, fontes oficiais.

Grupos de bombeiros e da polícia da província de Jujuy, a 1.600 quilômetros de Buenos Aires, reiniciaram a remoção de escombros e os trabalhos para conter o arroio Farfán, que transbordou ontem e causou o deslizamento.

O governador de Jujuy, Walter Barrionuevo, assegurou que se dará assistência aos afetados e que vários feridos retornaram para suas casas, embora oito deles permaneçam internados. Um deles, uma menina de 3 anos, está em tratamento intensivo.

Muitos dos feridos são turistas que aproveitavam as piscinas de águas quentes do hotel Termas del Rey, quando o deslizamento cobriu-as com terra.

O complexo turístico fica em uma área de encostas a 25 quilômetros da cidade de Jujuy, capital da província homônima.