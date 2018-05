Deslizamento de terra deixa ao menos 11 mortos na Colômbia

O deslizamento ocorreu perto do município de La Cruz, no departamento de Nariño, na fronteira com o Equador.

A Defesa Civil informou ter resgatado 11 corpos de pessoas adultas e anunciou que continua com os trabalhos de busca na região.

Ao menos 79 pessoas morreram no começo de dezembro soterradas por um gigantesco deslizamento que arrasou um bairro do município de Bello, próximo à cidade de Medellín, na pior tragédia em meio às chuvas ocasionadas pelo Fenômeno La Niña.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)