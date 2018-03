Deslizamento de terra mata 19 pessoas na Colômbia Uma avalanche de lama e entulho matou 19 pessoas em uma área montanhosa da cidade colombiana de Medellín, no sábado. Oito pessoas continuam desaparecidas, disseram autoridades no domingo. A cidade industrial tem chuvas sazonais, assim como a maior parte do país. O deslizamento de terra soterrou mais de 20 casas. Entre os mortos, está um rapaz que completaria 15 anos de idade no domingo. "Nunca pensei que passaríamos o aniversário dele assim", disse o pai do garoto, chorando durante uma entrevista à televisão. Mais de 100 mil pessoas tiveram de deixar suas casas devido à enchente que derrubou pontes, bloqueou estradas e estragou plantações na Colômbia. (Reportagem de Hugh Bronstein)