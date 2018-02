Deslizamento de terra mata cinco na Colômbia

Cinco pessoas morreram nesta terça-feira, 27, e sete ficaram feridas em um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que castigam a Colômbia e que atingiu um vilarejo do município de Tibú, na fronteira com a Venezuela, informaram as autoridades. Uma casa com 12 pessoas foi soterrada. Entre os mortos há um bebê de 14 meses e duas crianças de 4 anos. A tragédia ocorreu na manhã de desta terça-feira. Três corpos continuam sob a casa desabada. As chuvas que se intensificaram na Colômbia nos últimos dias já afetam mais de 80.000 pessoas em 155 dos 1.102 municípios do país, disse o ministro da Proteção Social, Diego Palacio Betancourt.