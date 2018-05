Deslizamento na Colômbia mata 19; 100 estão desaparecidos

Parentes acompanhavam o trabalho dos socorristas, que usavam tratores e escavadeiras em busca de corpos após o deslizamento de domingo ter soterrado 50 casas na cidade de Bello, perto de Medellin, capital da província de Antioquia.

"No total, nós resgatamos 19 corpos e continuamos buscando", disse Jorge Ivan Nova, sub-diretor de operações de resgate da Cruz Vermelha. "Continuamos trabalhando porque há esperança de que podemos encontrar pessoas vivas".

As equipes também usaram cães farejadores na busca por sobreviventes.

O secretário do governo de Bello, Diego Muñoz, disse que 124 pessoas estão desaparecidas. Outras autoridades afirmaram que são ao menos 145 desaparecidos.

Chuvas e enchentes forçaram a retirada de 1,5 milhão de pessoas neste ano no que o governo considera ser o pior desastre natural na história da Colômbia.

O tempo ruim também afetou os setores de café, agricultura e carvão.

O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse no domingo que o número de pessoas desalojadas poderia chegar a 2 milhões. Antes do desastre de domingo, cerca de 170 pessoas haviam morrido neste ano devido às fortes chuvas no país.

