Deslizamento na Colômbia mata 22 mineiros

Vinte e dois mineiros, a maioria mulheres, morreram em um deslizamento que soterrou uma mina de ouro improvisada no sudoeste da Colômbia, segundo informou um porta-voz da Cruz Vermelha no domingo, 14. Dezesseis mulheres estão entre os mortos do acidente, que aconteceu no sábado na mina de ouro de Suárez. "Todas as vítimas eram de Suarez e trabalhavam, informalmente, na mina", disse o porta-voz da entidade Carlos Marquez. "Esta é uma região onde há muitas mães solteiras e sua única fonte de renda é o trabalho na mina." Cerca de 26 pessoas, metade delas mulheres, ficaram feridas no acidente, disse Marquez. Moradores da cidade de Suarez, na província de Cauca, disseram a repórteres que pretendem voltar ao trabalho na mina a céu aberto, apesar das tentativas das autoridades de encerrar as atividades do local devido à falta de condições de segurança.