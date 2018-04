Deslizamento soterra aldeia no sul do México Uma enorme onda de lama cobriu na segunda-feira um vilarejo pobre no inundado sul do México, e o governo disse que há pelo menos 16 desaparecidos. A imprensa local disse que até 30 pessoas podem estar desaparecidas por causa do deslizamento em um morro no Estado de Chiapas, que soterrou mais de 100 casas em San Juan Grijalva. "Encontramos gente que correu morro acima, fugindo da enorme onda, e que pôde escapar", disse o governador Juan Sabines a uma rádio local. TVs mostraram a destruição em frágeis moradias de madeira e teto de zinco, em meio à lama que cobria o povoado, onde vivem cerca de 500 pessoas. Sabines disse que ainda não foram achados corpos. Equipes de resgate chegaram com helicópteros para tentar retirar os sobreviventes. O presidente Felipe Calderón cancelou sua participação na Cúpula Ibero-Americana desta semana no Chile e vai na terça-feira às áreas afetadas. (Por Noel Randewich)