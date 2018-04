Detenções e 'desacato' fazem ressurgir tensão na Bolívia A detenção de pelo menos uma dúzia de opositores e uma acusação de "desacato civil" marcaram o ressurgimento da tensão entre o governo boliviano e a oposição em alguns distritos, segundo a imprensa local na quarta-feira. Os novos incidentes aconteceram um dia depois do governo dar o pontapé inicial a um processo de ampliação de autonomias regionais, previsto na recentemente promulgada Constituição "Plurinacional e Socialista". A detenção coletiva aconteceu durante a madrugada, no Departamento (equivalente a Estado) de Pando, ampliando o número de pessoas processadas pelo massacre de agricultores seguidores do presidente Evo Morales, ocorrido em setembro do ano passado. Este foi o incidente mais sangrento de uma onda de protestos contra o governo. "Há ordens de detenção da promotoria, é a Justiça que está atuando e, aqui, o governo não se intromete", disse a repórteres o vice-presidente, Álvaro García, opondo-se aos protestos dos parlamentares de oposição, que chamaram a ação de "atropelo político". Redes de rádio disseram que policiais vasculharam várias casas na capital de Pando, Cobija, e no pequeno povoado de Porvenir, onde aconteceu o massacre no qual o principal acusado é o ex-governador regional, Leopoldo Fernández. "Pela manhã, os detidos foram levados de avião a La Paz, em meio a gritos e choro desesperado dos familiares", disse a rádio Erbol. Entre os detidos, estão o prefeito de Porvenir e um ex-assessor de imprensa de Fernández, que acabam de voltar do Brasil, onde tinham se refugiado depois do que aconteceu em setembro, acrescentou a reportagem.