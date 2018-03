Detidos 49 imigrantes ilegais na fronteira de EUA com México

Agentes da Patrulha Fronteiriça detiveram nesta sexta-feira, 25, 49 imigrantes ilegais que estavam semidesidratados em um caminhão roubado perto da fronteira com o México, em San Diego (Califórnia), disseram fontes oficiais. Os agentes interromperam o deslocamento do caminhão perto de um setor chamado "Cañón de los contrabandistas" quando advertiram de que não levava placas de circulação. Uma rápida revista do veículo acabou com a descoberta de 49 imigrantes ilegais que se amontoavam em seu interior, disse um porta-voz da Patrulha Fronteiriça. "Fazia muito calor e a maioria experimentava os primeiros períodos de desidratação", acrescentou. O motorista do caminhão e os 49 imigrantes ilegais foram detidos, disse o porta-voz, que não deu detalhes sobre suas nacionalidades.