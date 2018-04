Dez pessoas morrem em queda de avião no Chile Pelo menos 10 pessoas morreram nesta quarta-feira no Chile, entre elas vários estudantes, devido à queda de um pequeno avião policial chileno em um campo de esportes de Santiago, onde um grupo de crianças, adultos e idosos faziam exercícios. Seis das vítimas viajavam no Cessna 206, sendo dois policiais de vôo e quatro estudantes de mecânica de aviação que tinham entre 18 e 20 anos, informou um policial. Outras quatro pessoas que estavam no ginásio, localizado no bairro de Peñalolén, morreram no local, incluindo mãe e filha. Dez feridos, alguns em estado grave, estavam sendo tratados em hospitais na cidade. O avião caiu logo após decolar de um aeroporto próximo. No ar, a aeronave teve problemas técnicos e tentou um pouso de emergência em Peñalolén, relatou a polícia. "Eu vi o avião atingir algumas grades, vi as chamas e vi pessoas que eu conhecia gritando... as senhoras estavam no chão e nós jogávamos toalhas molhadas sobre elas", contou Bernarda Espinoza, cuja casa fica a 20 metros do local da queda. "Avós e crianças estavam fazendo exercícios. A maioria conseguiu escapar, mas algumas ficaram presas", afirmou uma testemunha a um canal de televisão. Peñalolén é um bairro de classe média no sudeste da capital chilena e que presenciou um rápido crescimento no últimos anos. O governo chileno lamentou o acidente e se mostrou aberto à possibilidade de analisar a rota do aeroporto de Tobalaba a uma zona menos residencial para tentar evitar acidentes como este. Segundo Alvaro Erazo, autoridade da cidade de Santiago, a presidente Michelle Bachelet "pediu que nosso primeiro sinal fosse expressar condolências, em nome do governo, aos familiares dos civis e dos oficiais falecidos neste trágico acidente". (Reportagem adicional de Monica Vargas e Pav Jordan)