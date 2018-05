Diretor da PDVSA deixa cargo devido ao escândalo da mala Um diretor da estatal venezuelana de petróleo PDVSA pediu demissão por causa do escândalo da mala com 800 mil dólares levada para a Argentina por um executivo venezuelano numa viagem oficial. A demissão de Diego Uzcategui foi anunciada na sexta-feira pela PDVSA. O caso deixou os presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Néstor Kirchner, da Argentina, em situação embaraçosa, já que ambos baseiam sua popularidade no combate à corrupção. O filho de Uzcategui foi quem convidou o executivo que carregava a mala de dinheiro para voar até Buenos Aires no jatinho fretado pela Enarsa, a estatal de energia da Argentina. "Devido ao fato de que foram detectadas violações de nossas normas internas, e dentro do espírito de facilitar as investigações, o senhor Diego Uzcategui pediu demissão", disse a PDVSA em sua página na Internet. O episódio aconteceu poucos dias antes da chegada de Chávez a Buenos Aires numa visita oficial para promover a colaboração no setor de energia e consolidar a aliança com outros governos esquerdistas. Um promotor argentino pediu na terça-feira a ordem de prisão contra o executivo venezuelano Guido Antonini. O dinheiro foi encontrado na mala dele no dia 3 de agosto. Antonini deixou a Argentina imediatamente depois de o dinheiro ter sido apreendido pelas autoridades alfandegárias. Na semana passada, Kirchner demitiu o funcionário que permitiu que Antonini embarcasse no jatinho, e os assessores dele pressionaram para que os venezuelanos pedissem desculpas pelo incidente. A PDVSA abriu uma investigação. (Por Brian Ellsworth)