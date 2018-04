Dirigente da esquerda mexicana critica 'absolutismo' de Chávez A concentração de poderes por meio da reforma constitucional é um erro do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que pode inclusive beneficiar a direita, disse na quinta-feira um dos principais dirigentes da esquerda mexicana. Chávez promove uma reforma constitucional que estabelece, entre outras coisas, o direito à reeleição indefinida do presidente, a ampliação do mandato de seis para sete anos e a suspensão dos direitos constitucionais em caso de estado de exceção. "Penso que o presidente Chávez não deveria pensar em levar adiante sua proposta de socialismo do século 21, de socialismo bolivariano, sobre a base de concentrar o poder absoluto", disse à Reuters Jesús Ortega, líder da ala moderada do Partido da Revolução Democrática (PRD). "É um erro estratégico." O PRD é a segunda maior força política do México e a principal oposição ao governo conservador de Felipe Calderón. Ortega é forte candidato a se tornar presidente do partido nas eleições internas de março. Ortega disse que a esquerda, que começou a ganhar terreno na América Latina a partir do final da década de 1990, deve se acostumar a alternar o poder com a direita. "(Chávez) está polarizando o país demais, e isso pode trazer o fortalecimento de expressões conservadoras e de expressões de direita que se transformaram num obstáculo para o desenvolvimento social e o desenvolvimento democrático do país", afirmou. É necessário, segundo ele, que a esquerda entenda que seu avanço não é necessariamente irreversível e que amadureça para alcançar um jogo político similar ao da Espanha, onde o direitista Partido Popular e o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) se alternam no governo nos últimos 25 anos. "Essa visão absolutista acho que não é a que convém", disse Ortega, referindo-se a Chávez. O PRD enfrenta fortes diferenças internas sobre como deve ser a oposição a Calderón. O setor do ex-candidato a presidente Andrés Manuel López Obrador, mais radical, acusa a Nova Esquerda, liderada por Ortega, de se aproximar do governo, violando a decisão do último Congresso do partido de considerá-lo ilegítimo, devido às suspeitas de fraude na época da eleição.