Dissidentes cubanos vêm raio de esperança com saída de Fidel Dissidentes cubanos expulsos da ilha para viver na Espanha há somente alguns dias afirmaram na terça-feira que a aposentadoria de Fidel Castro mudaria pouca coisa, mas que poderia tornar mais próximo um processo de transição para um regime democrático multipartidário. Omar Pernet, preso em uma ação repressiva de 2003 mas libertado no fim de semana após Cuba ter selado um acordo com a Espanha, reagiu de forma híbrida à notícia de que Fidel não tentará regressar à Presidência da ilha caribenha. Ele se manteve no poder desde que depôs, em 1959, o ditador Fulgencio Batista. "Eu reagi com alegria pelo fato de o executor ter relaxado seu controle", afirmou Pernet, um fragilizado homem de 62 anos de idade, que circulava por um quarto de hotel de Madri com um par de muletas devido a fraturas que sofreu em um acidente de carro ocorrido quando era transferido de prisão, em 2004. "Apesar de Raúl estar no comando, ele (Fidel) continuará a intrometer-se", disse Pernet à Reuters, no hotel da região central de Madri onde se hospeda desde que chegou à Espanha, no domingo. "Não há como ter certeza, mas talvez ele (Raúl) promova uma pequena abertura política permitindo a participação de movimentos diferentes, de partidos diferentes", disse. Fidel, 81, não aparece em público desde que, há 19 meses, sofreu um problema de saúde não especificado. A Assembléia Nacional de Cuba deve nomear Raúl, o irmão mais novo dele, para substituí-lo na Presidência. Soldador e ativista independente dos direitos humanos, Pernet espera que Raúl Castro, 76, liberte agora os 55 dissidentes que ainda continuam presos em Cuba. "Não sei se Raúl será tão obstinado quando ele (Fidel), mas se ele for um pouquinho inteligente, ele os libertará", afirmou. Pedro Pablo Álvarez, outro dos quatro dissidentes que desembarcaram em Madri no domingo, ficou surpreso com a notícia e reagiu com um otimismo cauteloso. "Ao menos o alto escalão deu sinais de que deseja uma mudança. Até agora, não tínhamos nem mesmo essa esperança," afirmou Álvarez, 60, à Reuters, em um quarto que dá vista para uma estátua de Cristóvão Colombo. "Temos de pensar com otimismo. Não podemos ficar imaginando que, no caso de Cuba, marchamos sempre rumo ao desastre", acrescentou. "Acho que, dentro do governo cubano, há pessoas que amam Cuba também, que percebem essas coisas", disse. Tanto Álvarez quanto Pernet acreditavam ser possível que Cuba realize um processo pacífico de transição democrática. "Tudo o que faltava era a disposição do governo", afirmou Álvarez.