Divulgados cadernos de Che Guevara na Bolívia

O governo boliviano apresentou nesta segunda-feira, 7, cadernos que pertenceram a Che Guevara. Entre o material há um diário que Che escreveu durante sua tentativa sem sucesso de difundir a revolução no país andino. Os cadernos estavam guardados no Banco Central da Bolívia. Fotos: Reuters Um edição similar ao diário do revolucionário será publicada nos próximos meses, anunciaram as autoridades bolivianas. José Antonio Quiroga, diretor da editora responsável pela publicação, destacou que o bom estado do material permitirá uma "reprodução de alta qualidade." O revolucionário foi capturado por soldados bolivianos com apoio da CIA em 8 de outubro 1967, e morto no outro dia no prédio de uma escola.