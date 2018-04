Dois policiais morrem em ataque atribuído às Farc no leste da Colômbia

BOGOTÁ- Dois policiais morreram e ao menos três civis ficaram feridos nesta quinta-feira, 28, em um ataque de supostos guerrilheiros das Farc no departamento de Arauca, leste da Colômbia.

Os agressores dispararam contra um posto policial em uma estrada que liga as cidades de Tame e Saravena.

As autoridades responsabilizaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pela ação no departamento que faz fronteira com a Venezuela.

Segundo primeiras versões, os uniformizados foram atacados quando faziam uma revista em um veículo de ajuda humanitária.