Dois tremores atingem norte do México

CIDADE DO MÉXICO - Dois tremores atingiram o norte do México na terça-feira, 20, com poucos minutos de diferença, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos, porém até o momento não há informações sobre danos graves ou vítimas.

O primeiro tremor teve uma magnitude de 5.9 graus na escala Richter e aconteceu a 135 km ao oeste-sudoeste de Navolato, numa zona predominantemente rural, no Estado de Sinaloa, a uma profundidade de 13 km.

O segundo tremor, com uma magnitude de 5.5 graus na escala Richter, ocorreu seis minutos depois, a 106 km ao leste de La Paz, na Baja Califórnia Sur.

O departamento de Defesa Civil do México não estava disponível para passar mais informações sobre os tremores.