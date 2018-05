Duas crianças portuguesas são sequestradas na Venezuela Duas crianças portuguesas que passavam as férias na Venezuela foram sequestradas no fim de semana junto a dois familiares venezuelanos, informou a polícia nesta terça-feira. A polícia acrescentou que está vigiando a fronteira para evitar que as vítimas sejam levadas à Colômbia. Javier Gabir e Alberto Luis Parra Barreto, de 10 e 13 anos, foram sequestrados no domingo, enquanto visitavam um ponto turístico no Estado de Táchira, oeste do país, que faz fronteira com a Colômbia. O sequestro aconteceu dias depois de o alto comissariado para a paz do governo colombiano, Luis Carlos Restrepo, alertar que a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) tem transformado os estrangeiros residentes em Táchira em vítimas sistemáticas de sequestro. (Por Enrique Andrés Pretel)