Duas pessoas morrem em queda de avião de carga na Colômbia

Duas pessoas morreram na queda de um avião de carga Boeing 747-200, que acabava de decolar do aeroporto de Eldorado, em Bogotá, com destino à cidade americana de Miami, informaram as autoridades. Foto: Associated Press Os mortos eram dois camponeses residentes em uma casa contra a qual o aparelho se chocou, na zona rural entre os municípios de Madri e Mosquera, próximos a Bogotá. Uma terceira pessoa, aparentemente uma mulher também residente na casa, ficou ferida. O avião da empresa americana Centurión levava uma carga de flores, e as autoridades aeronáuticas investigam as causas do acidente. Os oito ocupantes do avião, sete americanos e um de nacionalidade cubana, sobreviveram à queda, assim como o residente da casa contra a qual o aparelho se chocou. Todos foram resgatados do local onde caiu o aparelho, que explodiu em chamas, e posteriormente foram transferidos a hospitais próximos. Quatro dos feridos que se encontram em estado mais grave foram enviados de helicóptero ao Hospital da Polícia em Bogotá.