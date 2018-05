Economia do Peru vai crescer apesar de terremoto, diz García A economia do Peru sofrerá um impacto do terremoto que atingiu o país na semana passada, mas ainda assim o crescimento econômico neste ano ficará em cerca 7,6 por cento, disse o presidente Alan García, segundo informou na quarta-feira o jornal Gestión. García estima que o impacto do tremor de magnitude 8,0 que sacudiu principalmente Lima e a região costeira de Ica, será de 0,3 ponto percentual no crescimento do PIB neste ano, que ficará em cerca de 7,6 por cento. "Se para este ano estava programado crescer 7,9 por cento ou 8 por cento, o impacto do tremor no sul do país custará 0,3 ponto percentual desse crescimento econômico que se esperava, mas de qualquer forma, a atividade econômica crescerá 7,6 por cento", afirmou García, Um forte terremoto atingiu o Peru no dia 15 de agosto, causando a morte de mais de 500 pessoas e a destruição de mais de 32 mil casas, de acordo com dados oficiais. O Peru registrou no ano passado uma expansão de 8,03 por cento, a maior taxa em 11 anos, graças ao crescimento nas exportações de minérios e à crescente demanda interna. (Por María Luisa Palomino)