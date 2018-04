Eleições parlamentares devem enfraquecer líder argentina

Cristina, de centro-esquerda e que em 2007 sucedeu o marido, o ex-presidente Nestor Kirchner, está estagnada com uma taxa de aprovação popular de 30% enquanto a terceira maior economia da América Latina enfrenta turbulências após seis anos de expansão.

Pesquisas indicam que a ala de Cristina no partido peronista irá perder a sua maioria, com 257 cadeiras na Câmara dos Deputados, e dificilmente manterá o controle das 72 cadeiras no Senado.

O ponto chave na eleição é a província de Buenos Aires, casa de 38% dos argentinos, onde facções peronistas estão lutando pela maior fatia dos 35 assentos na Câmara que a província sozinha detém.

Nestor Kirchner --amplamente visto como um co-governante do país-- está disputando uma vaga no Congresso na província mais populosa para dar apoio a administração de Cristina e provavelmente posicionar-se para um corrida presidencial que, se ganha, estenderia o poder do casal até o ano de 2015.

As principais preocupações para os argentinos são o crime e a inflação, de acordo com pesquisas de opinião, e o fracasso de Cristina Kirchner em controlar a alta de preços é uma das razões para a queda da sua popularidade.