Eleitores hondurenhos vão às urnas; atual presidente é favorito

TEGUCIGALPA - Pesquisas sugerem que Hernandez, um operador político experiente que se beneficiou de uma oposição fragmentada, conseguirá facilmente um segundo mandato após uma decisão do Supremo Tribunal de 2015 que revogou uma proibição constitucional de reeleição.

Os eleitores também vão eleger 128 legisladores. Pouco em Tegucigalpa, a capital, parecia muito preocupado que Hernández, que em 2009 apoiou a expulsão do ex-presidente Manuel Zelaya depois de elegerar um referendo sobre a reeleição, estava consolidando o poder. "Melhor o diabo que você conhece do que o diabo que você não faz", disse Ada Solorzano, uma enfermeira de 57 anos.

"Durante seu tempo no cargo, ele lutou contra as gangues e os traficantes de drogas, e ele melhorou a situação do emprego. Nós sabemos que ele continuará a guerra contra o crime e que ele planeja criar mais trabalho". Hernandez prometeu continuar seu ataque militarizado contra as gangues, que fizeram Honduras uma das nações mais mortíferas do mundo. Ele também diz que vai construir estradas e pontes com dinheiro público e privado para atrair investimentos estrangeiros, criar 600 mil empregos e ajudar a elevar o crescimento acima de 6%.

O apresentador de televisão Salvador Nasralla, que encabeça uma ampla coalizão chamada Aliança da Oposição Contra a Ditadura, é contra Hernández. O bloco de Nasralla inclui o Partido da Liberdade e Refúgio (LIBRE), controlado por Zelaya, que muitos vêem como uma força por trás da coalizão. Hernandez teve uma vantagem de 15 pontos diante de Nasralla na última pesquisa permitida nas regras eleitorais, em setembro, com 37 por cento dos eleitores, contra 22 por cento para Nasralla. Os Pundits dão a Luis Zelaya, do Partido Liberal, com pouca esperança de ganhar. Em vez disso, sua candidatura ajudou a fragmentar a oposição a Hernandez.

A América Central tem lutado há muito tempo com líderes da direita e da esquerda que esquivaram ou ignoraram restrições constitucionais sobre o poder. Caso Hernandez vença, funcionários dos EUA dizem que querem que ele retome rapidamente uma lei paralisada para limitar o poder presidencial. "Um futuro homem forte?" Earl Anthony Wayne, um ex-embaixador dos EUA no México, escreveu no Twitter em referência a Hernandez. Argumentando que a candidatura presidencial de Hernandez é ilegal, a oposição se recusou a discutir a legislação sobre limites de prazo. A Aliança e o Partido Liberal disseram que não aceitarão os resultados do tribunal eleitoral, que acusam de ter sido cooptado por Hernandez, até que eles produzam a sua própria contagem de votos.

Honduras tradicionalmente tem vínculos estreitos com os Estados Unidos, que considera o país como um parceiro ideológico e militar durante as guerrilhas de esquerda que tomaram a região durante a era da Guerra Fria. Hernandez ganhou o apio de Washington colaborando com a migração dos Estados Unidos junto ao chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, quando era chefe do Comando Sul dos EUA e do Departamento de Segurança Interna, levando uma purga da força policial e tornando mais fácil para extraditar chefes do tráfico de drogas. Mas Hernandez tem enfrentado acusações de que sua campanha recebeu dinheiro do tráfico enxertos entrou em suas campanhas e críticas, ele sufocou a dissidência. Nasralla quer trazer um corpo de investigação das Nações Unidas ao país para combater a corrupção política e o crime organizado.

Wilfredo Arteaga, um garçom morador da capital Tegucigalpa, disse que achava que não havia melhorado com Hernandez. "Definitivamente vou votar na Aliança, porque ainda há muita violência, muito desemprego e precisamos de uma mudança real", disse ele./REUTERS