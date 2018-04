Em blog, alunos da Unicamp relatam cenas de terror no Haiti

Com a dificuldade na comunicação telefônica que assola o Haiti, um grupo de alunos da Unicamp que está no país usou a internet para relatar as cenas de terror vividas em meio ao forte terremoto de terça-feira. "As pessoas começaram a levantar os braços gritando 'Jesus' e 'Bon Dieu', um posto de gasolina explodiu na quadra ao lado e feridos apareciam aos montes, dentro e fora dos escombros", escreveu o aluno identificado como Rodrigo no blog do grupo.

Seis estudantes de graduação e uma aluna de mestrado, coordenados pelo professor Omar Ribeiro Thomaz, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, estão no país desde o 31 de dezembro para um trabalho de pesquisa de campo. A universidade informou que todos passam bem. No blog, os alunos contam que estão refugiados na casa da ONG brasileira Viva Rio, "sem nenhum arranhão."

Outro estudante, Werner, afirma ter visto saques, brigas por comida e até tiroteios. "Tudo isso sem a presença de nenhum tanque, carro ou oficial da ONU nesses primeiros momentos de pavor à população", continua o aluno na página. "A situação está se complicando."

O grupo não poupou críticas aos programas humanitários da comunidade internacional, que há décadas atuam no país mais pobre das Américas. "Assim, Porto Príncipe veio abaixo. A ajuda internacional fazia a propaganda de um país que caminhava para a estabilização e de uma força militar da ONU, chefiada pelo Brasil, bem sucedida e preparada para possíveis adversidades", conclui.

LISTA DE ALUNOS DA UNIVERSIDADE NO PAÍS

- Marcos Pedro Magalhães Rosa

- Daniel Felipe Quaresma dos Santos

- Otávio Calegari Jorge

- Diego Nespolon Bertazzoli

- Rodrigo Charafeddine Bulamah

- Werner Garbers Elias Pereira

- Joanna Da Hora (mestranda em Antropologia Social)