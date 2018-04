Em cúpula, Chávez propõe aliança energética O presidente venezuelano, Hugo Chávez, desafiou na sexta-feira seus colegas latino-americanos a reduzirem o preço do petróleo da região e aconselhou os grandes produtores a venderem combustível mais barato a seus vizinhos. Referindo-se nominalmente aos demais líderes, Chávez propôs a criação de uma aliança petrolífera regional para manter a boa fase econômica latino-americana. A Venezuela é o segundo maior produtor de petróleo da região, atrás apenas do México. "Proponho que nos unamos, que nos juntemos em mecanismos de cooperação com países que não têm petróleo e que não podem pagar cem dólares por barril", disse Chávez, que usa a riqueza petrolífera venezuelana para difundir sua influência. A 17a Cúpula Ibero-Americana reúne durante três dias em Santiago os líderes da América Latina, de Portugal, da Espanha e de Andorra. Energia é um dos temas mais discutidos na agenda extra-oficial. Muitos países latino-americanos, como Chile e Argentina, enfrentam dificuldades para atender à demanda energética resultante do forte crescimento dos últimos anos. Chávez e seus colegas esquerdistas da Bolívia e do Equador ampliaram o controle estatal sobre o petróleo e o gás. La Paz recentemente forçou Argentina e Brasil a pagarem mais pelo gás que importam. Durante a cúpula de Santiago, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar com seu colega boliviano, Evo Morales, para discutir possíveis novos investimentos da Petrobras no país. Os 19 líderes latino-americanos presentes na cúpula são quase todos de centro-esquerda, e o encontro foi cordial, apesar dos atritos existentes em Argentina e Uruguai por causa da construção de uma fábrica de papel no lado uruguaio da fronteira.