Em emboscada, nove policiais morrem no México

MÉXICO - Nove policiais morreram nesta quinta-feira, 28, por uma emboscada preparada por um grupo criminoso no município de Jilotlán de los Dolores, no estado mexicano de Jalisco, informou uma fonte oficial. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Jalisco disse em comunicado que os agressores usaram fuzis de assalto e lança-granadas.

Na tarde de quinta-feira, 20 policiais rurais patrulhavam a região sudeste de Jalisco em cinco veículos, atendendo a várias denúncias sobre a existência de criminosos no local.

Quando as forças de segurança estavam em uma estrada que leva à usina hidrelétrica de Chilatán, perto da divisa com o estado de Michoacán, foram atacados pelos criminosos. Além dos nove agentes mortos, há um outro dado como desaparecido.

Os outros dez policiais do grupo, indicou a SSP de Jalisco, "estão vivos e foram os que repeliram a agressão" dos bandidos, que superavam em número os policiais.Os agressores viajavam em pelo menos dez veículos e levavam fuzis de assalto AK-47 e AR-15, além de lança-granadas calibre 40.

"Companheiros dos policiais mortos enfrentaram os bandidos durante várias horas. Por fim, o grupo criminoso, que superava em número os policiais, fugiu rumo ao estado vizinho de Michoacán", disse a fonte. A SSP de Jalisco assinalou que policiais, apoiados por um helicóptero, foram imediatamente ao local para enfrentar os agressores.

O México vive desde o fim de semana passado uma espiral de violência com vários ataques de membros do crime organizado, ocorridos em diversas cidades do país, com massacres que deixaram entre 13 e 15 mortos, principalmente jovens.