'Em nenhum momento traí as Farc', diz carcereiro de Ingrid

Um dos líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) negou nesta terça-feira, 15, que tenha "traído" a guerrilha durante a operação de resgate de Ingrid Betancourt e outros 14 reféns no dia 2, informou o jornal espanhol El País em sua edição online. Comentando a ação de libertação do Exército colombiano, na semana passada o comando das Farc declarou que o resgate foi conseqüência direta da desprezível conduta dos guerrilheiros "César" e "Enrique Gafas", que traíram seu compromisso revolucionário e a confiança neles depositada." De acordo com o advogado de Gerardo Antonio Aguilar - conhecido como "César" -, Rodolfo Ríos, o rebelde afirmou a um investigador colombiano que "em nenhum momento traiu as Farc." "Todo mundo sabe que (o resgate) foi produto da inteligência militar avançada, sobretudo na interceptação das comunicações telefônicas", declarou o guerrilheiro preso, segundo o El País. Os dois rebeldes eram responsáveis pelo grupo de reféns e foram detidos na operação. Na semanada passada, autoridades americanas pediram a Colômbia a extradição da dupla, sob acusações de seqüestro e terrorismo.