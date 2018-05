Em primeira votação, Hugo Chávez consegue 'poderes especiais'

A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou na noite desta terça-feira o pedido do presidente Hugo Chávez de "um ano de poderes especiais para aprovar leis por decreto", sem a necessidade do aval do Legislativo. A decisão, apesar de ser em primeira votação, foi vista como um golpe contra a democracia pela oposição.

A segunda e definitiva votação deve ser realizada na próxima quinta-feira.

Em seus 11 anos de governo, Chávez já teve os poderes ampliados em três ocasiões - Em 1999, em 2000 e em 2007. Durante esses períodos, aprovou medidas polêmicas como a Lei de Hidrocarbonetos e a Lei de Terras.

Desta vez, Hugo Chávez pediu poderes especiais para aprovar leis de emergências para atender aos desabrigados pelas chuvas - cerca de 130 mil pessoas ficaram desabrigadas na Venezuela.