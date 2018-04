Em visita relâmpago, Chávez e Fidel conversam 'animadamente' O presidente venezuelano, Hugo Chávez, fez na quarta-feira uma escala em Havana, onde conversou "animadamente" com o presidente Fidel Castro, afastado do poder por razões de saúde, e com seu irmão Raúl, o presidente interino de Cuba. A agência estatal local Prensa Latina disse que Chávez se reuniu com os dirigentes cubanos ao regressar de uma visita a Arábia Saudita, Irã, França e Portugal. "Durante uma breve escala de trânsito em Havana, os três dirigentes dialogaram animadamente sobre o périplo de Chávez e analisaram o estado dos múltiplos projetos conjuntos que ambos os países realizam ou estudam", disse a Prensa Latina. A TV estatal não mostrou imagens do encontro. O presidente esquerdista da Venezuela é o principal aliado político e econômico de Fidel, a quem considera "um pai". Caracas ajuda na recuperação econômica cubana com a exportação de cerca de 92 mil barris de petróleo por dia a preços preferenciais. A ilha paga parte da conta com o envio de mais de 20 mil médicos e para-médicos à Venezuela. Chávez já fez várias visitas a Fidel desde que o veterano revolucionário transferiu o poder ao irmão, em julho de 2006, por causa de uma doença gástrica. O último encontro havia sido em 13 de outubro. No dia seguinte, os cubanos escutaram a voz de seu líder ao vivo pela primeira vez em 15 meses, na participação especial de Fidel num programa de rádio e TV apresentado por Chávez em Santa Clara, cidade cubana onde está enterrado o revolucionário Che Guevara. (Reportagem de Esteban Israel)