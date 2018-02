Embaixada do Chile em Brasília funciona em caráter emergencial

A Embaixada do Chile em Brasília opera de forma emergencial neste sábado para atender familiares de possíveis vítimas do terremoto de 8,8 graus, ocorrido às 3h34 deste sábado naquele país. Segundo um funcionário da embaixada, que não quis se identificar, "a situação no Chile é acompanhada com preocupação por meio da internet e pela televisão".

O funcionário acrescentou que a embaixada chilena trabalha neste sábado para atender situações urgentes, e alerta que apenas agora "as ligações telefônicas para o Chile se recuperam lentamente". De acordo com ele, a orientação, por enquanto, é informar que números oficiais sobre vítimas serão divulgados oportunamente.