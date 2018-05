Embaixada do País no Peru dá instruções para brasileiros

A Embaixada do Brasil no Peru deu instruções para os familiares de brasileiros que estão no país, atingido na noite da quarta-feira, 15, por um terremoto de magnitude 7,9 pontos. Veja também: Veja as imagens Número de mortos em terremoto no Peru pode passar de 450 Comunidade internacional oferece apoio Brasileiro relata momentos do terremoto História do Peru é marcada por terremotos Mais de 600 detentos fogem de cadeia Governo brasileiro oferece ajuda humanitária 'A terra se moveu como nunca, como uma serpente' Os piores terremotos na América Latina Enquanto o número de mortos atingiu a faixa de 450 e o de feridos passa dos 1.500, diversos brasileiros ligam para a embaixada em busca de notícias sobre seus parentes no Peru. Segundo o primeiro subsecretário da Embaixada, João Marcelo Galvão de Queiroz, os brasileiros no Peru devem ligar para suas respectivas famílias no Brasil para avisar que está tudo bem. Queiroz afirma que os sistemas de telefone do Peru estão fora de serviço por conta do abalo sísmico, e não é possível contatar os brasileiros. Cerca de 3 mil brasileiros estavam no Peru durante o abalo. Foram disponibilizados ainda os telefones da Embaixada: (511) 512-0837 e (511) 0348-2042 (celular, para emergências)