Embaixador do México na Venezuela é vítima de sequestro-relâmpago

CARACAS - O embaixador do México na Venezuela, Carlos Pujalte, sofreu sequestro-relâmpago em Caracas nesta segunda-feira, 30, disseram diplomatas e a mídia local. Os crimes violentos costumam ser citados como principal preocupação dos venezuelanos.

Num caso típico de sequestro-relâmpago, comum na Venezuela, Pujalte foi levado no início da madrugada em seu carro e libertado numa favela de Caracas antes do amanhecer, disseram diplomatas baseados em Caracas.

Autoridades do Ministério do Interior da Venezuela não responderam de imediato aos pedidos de confirmação do caso. O governo demorou para divulgar detalhes de outros sequestros de diplomatas ocorridos recentemente no país.

Diplomatas do Chile e da Bielo-Rússia foram também alvo de sequestro-relâmpago similar, segundos fontes diplomáticas. O motivo do crime seria o roubo de valores.