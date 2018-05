Empresário promete US$ 300 mi para educação na AL

O magnata mexicano Carlos Slim, criticado por ser o homem mais rico do mundo em um lugar onde vivem milhões de pobres, desembolsará mais de US$ 300 milhões para construir escolas em regiões marginalizadas do México e depois expandirá o projeto pela América Latina. "Vamos começar no México", disse Slim na quinta-feira, 2, em reunião com correspondentes estrangeiros. "Isso também é para Argentina, Brasil, todos os países" latino-americanos, acrescentou. Slim, controlador da América Móvil, afirmou que deseja estimular a lógica e a matemática desde cedo, além da educação digital. Por isso, garantiu que investirá ainda este ano outros US$ 70 milhões em 250 mil computadores portáteis de baixo custo. No ano que vem, calcula que distribuirá mais de um milhão de computadores na região -- em escolas, casas de estudo e bibliotecas públicas. Slim iniciará o projeto em zonas marginalizadas do Estado de Chiapas ou da periferia da capital do México e depois continuará provavelmente na América Central. O empresário de 67 anos tem fortuna estimada em 68 bilhões de dólares. Recentemente, ele desbancou Bill Gates, fundador da Microsoft, na lista dos homens mais ricos do mundo. Segundo a revista Forbes de abril, Slim superou também em riqueza o investidor norte-americano Warren Buffet.