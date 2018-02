Encontrados restos mortais de 60 pessoas em vala comum no Peru Especialistas forenses encontraram os restos mortais de pelo menos 60 homens, mulheres e crianças que podem ter sido assassinados por militares, na maior vala comum já identificada no Peru, onde caberiam mais de 100 pessoas, disseram na quinta-feira os investigadores do caso. Os restos mortais, que jaziam em Putis, na região de Ayacucho, estavam incompletos e misturados uns com os outros, o que dificulta a identificação e indica que foram violados depois da morte, dizem os especialistas. O massacre de Putis é o maior entre os que ocorreram na guerra interna entre as forças de segurança e os rebeldes de esquerda, entre 1980 e 2000, segundo a Comissão da Verdade e Reconciliação, órgão estatal que investiga a violência política no período. "O que mais indigna é a existência de restos de meninos e meninas de 6 a 12 anos de idade, o que permite afirmar que famílias inteiras foram mortas", disse a jornalistas Nolbero Lamilla, diretor da ONG Paz e Esperança, que auxilia sobreviventes e familiares das vítimas. "A Comissão da Verdade tinha informado que eram duas as valas, mas são cinco. O órgão falava em 123 assassinatos no mínimo, mas os familiares dizem que o número pode chegar a 300", disse à Reuters German Vargas, advogado da Paz e Esperança. Segundo a CVR, os confrontos entre as forças de segurança e as guerrilhas de esquerda deixaram cerca de 69 mil mortos e desaparecidos em duas décadas. (Por Jean Luis Arce)