Entidades rurais da Argentina adiam protesto As entidades rurais da Argentina decidiram na quinta-feira adiar um plano de medidas em protesto contra a política agropecuária do governo, esperando que a presidente Cristina Kirchner os convoque para analisar a situação do setor. A diretoria agropecuária havia antecipado o lançamento de um programa de reivindicações, mas após avaliar distintas metodologias, surpreendentemente decidiu suspendê-lo poucos minutos depois de a presidente realizar um ato público no qual pediu ao povo para unir-se. Os ruralistas pedem assistência frente a uma severa seca que afeta o país e também uma redução do imposto de exportação de grãos. A Argentina é um dos principais produtores mundiais de grãos e carnes, mas a produção caiu com força nos últimos meses devido à seca. (Reportagem de Damián Wroclavsky)