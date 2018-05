ENTREVISTA-Boxeador cubano diz que fugiu por estar acima do peso Guillermo Rigondeaux, a principal estrela do boxe cubano que desertou no mês passado dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e depois se arrependeu, disse nesta quarta-feira que fugiu porque tinha comido demais e seria desclassificado por estar acima do peso. Rigondeaux foi repatriado no domingo a Cuba com seu companheiro de escapada, o campeão mundial Erislandy Lara, após ter sido detido em Araruama (RJ) e ter dito que queria voltar à ilha, de acordo com a Polícia Federal brasileira. O líder cubano Fidel Castro acusou os boxeadores de terem traído a pátria após terem sido tentados por um empresário alemão que, por meio de sua empresa Area Box Promotion, já havia financiado no passado outras deserções de boxeadores da ilha. "Houve uma grande indisciplina da nossa parte. Saímos da vila para comprar junto com essas pessoas (empresários) e nos enrolamos. Começamos a beber, comer e passamos do peso", disse Rigondeaux à Reuters após voltar para sua casa em Havana. Ele passou quatro dias em uma "casa de visitas" do governo. De acordo com a Polícia Federal, ao serem detidos na semana passada, os boxeadores disseram que haviam sido "dopados" pelos empresários. Os dois pugilistas não compareceram à pesagem oficial, no dia 22 de julho, antes de uma luta do Pan-Americano, algo que jamais havia acontecido na história do boxe cubano. "Sabíamos que tínhamos cometido um grande erro, que nunca um boxeador cubano havia perdido a pesagem", disse. "Sentimos medo e fugimos da delegação. Já não tinha mais tempo para emagrecer." Segundo escreveu Fidel Castro em um artigo publicado nesta quarta-feira, Rigondeaux, bicampeão olímpico dos 54 quilos, e Lara, campeão mundial dos 69 quilos, foram levados pelos empresários alemães a uma praia no Estado do Rio de Janeiro acompanhados de três prostituas. Fidel indicou ainda que ambos não voltariam a defender Cuba em competições de boxe no exterior. A carreira esportiva de Rigondeaux e Lara está suspensa por enquanto. "Chegaram a um ponto sem volta como parte de uma delegação cubana nesse esporte", escreveu o líder cubano num editorial publicado pela imprensa oficial. "O atleta que abandona sua delegação é como um soldado que abandona seus companheiros no meio de um combate", acrescentou. Mas Rigondeaux, de 26 anos, não se dá por vencido. "Nós vamos seguir no esporte, estamos esperando orientações dos superiores", comentou o boxeador. "Se depender de mim, estou disposto a lutar, estou disposto a seguir minha carreira."