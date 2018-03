ENTREVISTA-Colômbia diz que guerrilha está fadada ao declínio Antes poderosas, as guerrilhas marxistas colombianas estão fadadas à decadência depois da morte de seus principais líderes, disse à Reuters Francisco Santos, o vice-presidente colombiano, na quinta-feira. "Acho que a deterioração das Farc é irreversível, não tem volta", disse Santos em uma entrevista durante uma visita à Rússia. "...Se não fossem os reféns que têm, eles não existiriam como força (política)." O popular governo do presidente colombiano Alvaro Uribe acredita ter desarticulado as Farc, já que os guerrilheiros perderam três importantes comandantes neste ano, incluindo o lendário líder Manuel Marulanda. Considerado um grupo terrorista traficante de cocaína pelos Estados Unidos e pela União Européia, as Farc ainda mantêm reféns na selva, incluindo a política franco-colombiana Ingrid Betancourt e três norte-americanos. Santos disse que o exército rebelde, que já teve mais de 17 mil membros, não deve esperar grandes ofertas de anistia, pois as rejeitou durante os anos 1980 e 1990. "Hoje, anistias e perdões são absolutamente impossíveis, entre outros motivos porque... os crimes de guerra que eles cometeram são imperdoáveis e têm jurisdição internacional", acrescentou o vice-presidente. Uribe, 55, recusou nesta semana descartar a possibilidade de ser presidente pela terceira vez consecutiva. O atual mandato acaba em 2010. Para que haja um terceiro mandato, será necessário fazer uma emenda constitucional. Santos disse que os colombianos devem decidir em um referendo se querem um terceiro mandato de Uribe. "Você não precisa ter medo das decisões de um povo soberano... os cidadãos darão a última palavra", explicou. Santos negou reportagens que disseram que sua viagem a Moscou tem o objetivo de pedir às autoridades que parem de vender armas para a Venezuela, país com o qual Bogotá -- forte aliado dos Estados Unidos -- mantém tensas relações. O vice-presidente alegou que sua visita quer estreitar os laços econômicos entre os dois países e, assim, levar mais investimentos para a Colômbia, a terceira nação mais populosa da América Latina.