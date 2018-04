ENTREVISTA-Disputa por bens expropriados paira sobre Cuba Uma batalha de bilhões de dólares em torno das propriedades confiscadas pela Revolução Cubana, de 1959, ganhou novas dimensões nesta semana depois da renúncia do líder Fidel Castro, acredita um importante advogado de exilados cubanos. "Historicamente, isso representa uma mudança e tanto", disse à Reuters o advogado Nicolas Gutierrez, de Miami. Gutierrez trata de quase 400 ações impetradas contra o governo de Cuba, em sua maioria em nome de exilados que deixaram sua pátria às pressas e que tiveram suas propriedades confiscadas pelos seguidores de Fidel, os quais tomaram o poder quase 50 anos atrás. A renúncia de Fidel nesta semana alimentou esperanças de que os processos possam ser finalmente resolvidos, disse Gutierrez em entrevista concedida na quarta-feira. "Pode ser que isso demore anos ainda, mas estamos mais perto do fim." O advogado diz que cidadãos e empresas norte-americanos perderam cerca de 8 bilhões de dólares em propriedades confiscadas em Cuba, segundo valores atualizados. Atualmente, há 5.911 ações pendentes junto à Comissão de Ações de Indenização no Exterior, um órgão ligado ao governo norte-americano. O montante das propriedades nacionalizadas pelos cubanos, no entanto, excede em muito esse valor, podendo chegar, segundo Gutierrez, a 200 bilhões de dólares. Cerca de um quarto de seus clientes contratou o advogado depois de Fidel ter entregado o poder, então temporariamente, a Raúl Castro, irmão dele, quando se submeteu a uma cirurgia no intestino, em julho de 2006. E Gutierrez espera que o número de ações aumente quando houver sinais claros de uma abertura democratizante na ilha caribenha. "Algum dia, isso vai explodir e se transformar em um bolo imenso de ações", afirmou o advogado. Segundo Gutierrez, apenas seis novos clientes procuraram-no desde terça-feira, quando Fidel, 81, anunciou que não pretende mais regressar ao poder, indicando, no entanto, que poucas mudanças ocorrerão no país agora comandado por Raúl. AMEAÇA DE EXPULSÃO A ameaça de que os exilados regressem a Cuba para exigir suas propriedades confiscadas alimenta há muito tempo o apoio ao governo Fidel entre os moradores da ilha, que se preocupam com a possibilidade de serem expulsos das casas que ocupam há décadas. Gutierrez, no entanto, afirmou que muitos exilados que reconstruíram suas vidas em Miami, e em outros lugares, queriam ser indenizados e não retomar a posse dos imóveis. O advogado acrescentou que soluções podem ser encontradas após o final do comunismo, como já aconteceu no Leste Europeu. "Ninguém pode ser expulso de uma casa mesmo que essa casa não seja dele. O direito de posse precisa ser respeitado", disse. O advogado, 43, filho de exilados cubanos, nasceu na Costa Rica. Ele nunca esteve em Cuba, mas diz que sua família possuía cerca de 40.470 hectares de terra na ilha, incluindo duas fábricas de açúcar localizadas em Cienfuegos, no sudeste do país, antes de ser expropriada pelo governo revolucionário. "Os comunistas mantêm registros detalhados sobre as propriedades que roubaram do povo cubano", disse. "A gente imaginaria que eles teriam destruído tudo, queimado tudo, esse tipo de coisa. Mas eles estão quase que nos dando mais corda para que, um dia afinal, nós os enforquemos."